ضابط خليجي يدهس شرطي مرور حرر ضده مخالفة

خالد الظفيري(صدى):

دهس ضابط أمن برتبة رائد في الكويت شرطي مرور، في واقعة مروعة، وذلك بعدما حرر الأخير مخالفة بحقه.

وقالت صحيفة الرأي الكويتية في هذا الصدد إن شرطي المرور خلال قيامه بواجبه في متابعة حركة السير استوقف سيارة مخالفة، وبعد التدقيق على بيانات قائدها اتضح أنه مواطن ذكر أنه ضابط في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية برتبة رائد.

ووقعت مشادة كلامية بينهما، إلا أن الشرطي أصرّ على تطبيق القانون وتوجه إلى دوريته لإحضار دفتر المخالفات، بينما توجه الضابط إلى سيارته وقام بدهس الشرطي وتوارى عن الأنظار، فيما جرى نقل المصاب إلى مستشفى العدان بواسطة الجهات المختصة وتبين بأن إصابته بليغة، أدخل على أثرها غرفة العمليات.

وسلم الضابط المتهم نفسه إلى الجهات المختصة، التي باشرت بدورها التحقيق معه “.