إليسا تبدو مثل الحوامل في حفلها الأخير

أميرة خالد(صدى):

تسبب فستان الفنانة إليسا في حفل المكسيك أمس في إثارة جدلا واسعا حيث بدت بشكل واضح وكأنها حامل.

وارتدت إليسا بالحفل فستانًا من اللون أبيض، وبدتْ بشكل أنيق، لكن الفستان أظهرها ببطن منتفخ، كونه واسعًا من أسفل الصدر، فظنّ البعض أنّها حامل، وأثارت ضجة كبيرة.

وقال مغردون عبر ” تويتر ” إن زاوية التقاط الصورة وطريقة تصميم الفستان قد أثارتا الشكوك في الوهلة الأولى.

وعلى جانب أخر فاجأت إليسا الجمهور بوجود الفنان السوري ناصيف زيتون، وسط حشد جماهيري من الجالية العربية هناك.

ووثّق مقطع فيديو النجمة اللبنانية وهي تُطالب الجمهور بالتصفيق لناصيف زيتون فور صعوده إلى المسرح، وقدّم الثنائي “ديو كرمالك “