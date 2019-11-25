محافظ طريف يستقبل قافلة تلاحم

سلطان الهوير(صدى):

استقبل سعادة محافظ طريف الأستاذ بدر بن نجر الصقر القافلة الحوارية (فريق قافلة تلاحم) , والذي تأتي زيارته للمحافظة ضمن فعاليات أسبوع التلاحم الوطني الذي يقيمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني والذي افتتح فعالياته يوم أمس الأول صاحب السمو الملكي أمير منطقة الحدود الشمالية .

وفي بداية اللقاء رحب سعادة المحافظ بقافلة تلاحم مثمنا جهودهم المبذولة كما أشاد بمضامين الملتقى الذي يقوم على تعزيز مبدأ الحوار بين أفراد الوطن، وذلك بهدف زيادة رصيد التسامح بين الأمم .

الجدير بالذكر أن القافلة تتكون من ثلاثة سيارات وثلاث فرق بمتابعة منسق مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بطريف الأستاذ فهد الدغماني.