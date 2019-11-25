السويد تشرع في التحقيق مع وزير عراقي في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

ستوكهولم (صدى):

أعلنت السلطات السويدية، اليوم الاثنين، عن الشروع في تحقيق مع وزير عراقي في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقال مكتب الادعاء السويدي: « تلقينا تقارير عن وزير عراقي يشتبه بأنه ارتكب جرائم ضد الإنسانية.. تعمل الآن الوحدة الوطنية لمكافحة الجريمة الدولية والمنظمة لتحديد كيفية المضي قدمًا في هذا التحقيق، الذي لا يزال في مرحلة مبكرة للغاية».

وكشفت وسائل إعلام محلية، أن الوزير المذكور هو وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، ويتعلق بمقتل مئات المتظاهرين في العراق.