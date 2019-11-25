شاهد.. الهلاليون يهتفون باسم بن نافل في احتفالية الهلال
وجه رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، اليوم الاثنين، الشكر للجماهير لدعمهم للفريق الأزرق في مشواره لاقتناص البطولة الأسيوية.
وقال بن نافل في احتفالية الهلال في إطار فعاليات موسم الدرعية: تستاهلون وجعل كل أيامكم سعيدة.
وامتلأت الأرجاء بهتافات الجماهير لرئيس نادي الهلال الذي حقق اللقب مع الازرق.
وفاز الهلال بالبطولة الآسيوية أمس الأحد بعد إحراز ثنائية في شباك أوراوا الياباني.
رئيس #الهلال "فهد بن نافل" للجماهير: تستاهلون وجعل كل أيامكم سعيدة.. والجماهير تهتف له: يا ابن نافل 👏#موسم_الدرعية#استقبال_اسطوري_للزعيم_العالمي pic.twitter.com/vtSSwMBfiS
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 25, 2019
اترك تعليقاً