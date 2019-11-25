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شاهد.. الهلاليون يهتفون باسم بن نافل في احتفالية الهلال

شاهد.. الهلاليون يهتفون باسم بن نافل في احتفالية الهلال
ماجد محمد(صدى):

وجه رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، اليوم الاثنين، الشكر للجماهير لدعمهم للفريق الأزرق في مشواره لاقتناص البطولة الأسيوية.

وقال بن نافل في احتفالية الهلال في إطار فعاليات موسم الدرعية: تستاهلون وجعل كل أيامكم سعيدة.

وامتلأت الأرجاء بهتافات الجماهير لرئيس نادي الهلال الذي حقق اللقب مع الازرق.

وفاز الهلال بالبطولة الآسيوية أمس الأحد بعد إحراز ثنائية في شباك أوراوا الياباني.


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