حساب المواطن يوضح معنى «تحت التدقيق»

علي القحطاني(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، معنى عبارة “تحت التدقيق” الخاصة بالحساب البنكي لمستفيدي البرنامج.

وقال البرنامج: إن “ تحت التدقيق ” تعني أن المستفيد قام بإدخال معلومات الآيبان البنكي من خلال البوابة الإلكترونية، وبدأت عملية التحقق لمطابقة الحساب البنكي مع بيانات هوية المستفيد الرئيسي، وفي حال تم إضافة الآيبان البنكي قبل تاريخ 10 نوفمبر سيتم التحقق منه ضمن دورة الدفع لشهر ديسمبر.

وكان حساب المواطن، قد أودع في وقت سابق، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84%.