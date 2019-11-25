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شاهد .. سالم الدوسري: ما خيبنا ظنكم

شاهد .. سالم الدوسري: ما خيبنا ظنكم
ماجد محمد(صدى):

احتفل اللاعب سالم الدوسري، اليوم الاثنين، باقتناص فريقه لبطولة دوري أبطال أسيا 2019.

وقال سالم في الاحتفالية المقامة في إطار فعاليات موسم الدرعية: ما خيبنا ظنكم.. ورجعنا بالكاس يعني رجعنا بالكاس.

وفاز الهلال بالبطولة بعد تغلبه على أوراوا الياباني بهدفين مقابل لا شئ أمس الأحد، في سايتاما.


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