شاهد .. سالم الدوسري: ما خيبنا ظنكم

ماجد محمد(صدى):

احتفل اللاعب سالم الدوسري، اليوم الاثنين، باقتناص فريقه لبطولة دوري أبطال أسيا 2019.

وقال سالم في الاحتفالية المقامة في إطار فعاليات موسم الدرعية: ما خيبنا ظنكم.. ورجعنا بالكاس يعني رجعنا بالكاس.

وفاز الهلال بالبطولة بعد تغلبه على أوراوا الياباني بهدفين مقابل لا شئ أمس الأحد، في سايتاما.