شاهد .. سالم الدوسري: ما خيبنا ظنكم
احتفل اللاعب سالم الدوسري، اليوم الاثنين، باقتناص فريقه لبطولة دوري أبطال أسيا 2019.
وقال سالم في الاحتفالية المقامة في إطار فعاليات موسم الدرعية: ما خيبنا ظنكم.. ورجعنا بالكاس يعني رجعنا بالكاس.
وفاز الهلال بالبطولة بعد تغلبه على أوراوا الياباني بهدفين مقابل لا شئ أمس الأحد، في سايتاما.
سالم الدوسري للجماهير: ما خيبنا ظنكم.. ورجعنا بالكاس يعني رجعنا بالكاس 👏🏆#موسم_الدرعية#استقبال_اسطوري_للزعيم_العالمي pic.twitter.com/WKPQ5YdS0h
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 25, 2019
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