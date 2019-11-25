وظائف شاغرة بمستشفى قوى الأمن بالدمام

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام، عن عدد من الوظائف الهندسية والإدارية والصحية الشاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمام.

أوضحت إدارة المستشفى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: مهندس برمجيات، مبرمج أول، مسؤول قاعدة البيانات، محلل نظم، استشاري مختبر، استشاري جراحة الأطفال، طبيب نائب جراحة الفم والوجه والفكين، استشاري الطب الباطنة، طبيب نائب طب جراحة العيون، طبيب نائب/ نائب أول الجراحة العامة، استشاري جراحة عامة.

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