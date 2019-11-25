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  3. الشلهوب يتحدث بعد اللقب الآسيوي في حفل الدرعية.. والجماهير ترد: يا أسطورة(فيديو)

الشلهوب يتحدث بعد اللقب الآسيوي في حفل الدرعية.. والجماهير ترد: يا أسطورة(فيديو)

الشلهوب يتحدث بعد اللقب الآسيوي في حفل الدرعية.. والجماهير ترد: يا أسطورة(فيديو)
ماجد محمد(صدى):

وجه قائد الهلال محمد الشلهوب كلمة لجماهير الزعيم، بعد اللقب الآسيوي وذلك خلال الاحتفال في حفل موسم الدرعية.

وقال الشلهوب خلال كلمته : هذا الفوز إنجاز للوطن وإنجاز لكم وانا بيكم ومعكم وأشكر كل من دعمنا وشكرًا لجميع اللاعبين.

وتفاعلت جماهير الهلال مع كلمة الشلهوب لترد قائلة : يا أسطورة.


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