الشلهوب يتحدث بعد اللقب الآسيوي في حفل الدرعية.. والجماهير ترد: يا أسطورة(فيديو)
وجه قائد الهلال محمد الشلهوب كلمة لجماهير الزعيم، بعد اللقب الآسيوي وذلك خلال الاحتفال في حفل موسم الدرعية.
وقال الشلهوب خلال كلمته : هذا الفوز إنجاز للوطن وإنجاز لكم وانا بيكم ومعكم وأشكر كل من دعمنا وشكرًا لجميع اللاعبين.
وتفاعلت جماهير الهلال مع كلمة الشلهوب لترد قائلة : يا أسطورة.
قائد #الهلال محمد الشلهوب يتحدث بعد اللقب الآسيوي في حفل #موسم_الدرعية.. والجماهير ترد: يا أسطورة#الهلال_بطل_آسيا#استقبال_اسطوري_للزعيم_العالمي pic.twitter.com/35UZg3bodr
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 25, 2019
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