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بالفيديو.. الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يوجه كلمة لفريق الهلال

بالفيديو.. الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يوجه كلمة لفريق الهلال
نواف السالم(صدى):

وجه سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل كلمة في حفل موسم الدرعية لفريق الهلال.

وقال الفيصل خلال كلمته : ” أحب أن اهنأ القيادة على دعمهم الكبير وأحب أن اهنأ فريق الهلال وأيضًا الجمهور ، وإن شاء الله مزيد من الإنجازات الرياضية.

وكان الهلال توج بلقب دوري أبطال آسيا، بفوزه على مضيفه أوراوا ريد الياباني بهدفين دون رد، في إياب النهائي.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3186 ] نشر منذ 20 دقيقة

درة التاج الأسيوي وروضناها
وللوطن منجز بسم الهلال سجلناها
انا هلالي وفتخر وللكل قلناها

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