بالفيديو.. الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يوجه كلمة لفريق الهلال
وجه سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل كلمة في حفل موسم الدرعية لفريق الهلال.
وقال الفيصل خلال كلمته : ” أحب أن اهنأ القيادة على دعمهم الكبير وأحب أن اهنأ فريق الهلال وأيضًا الجمهور ، وإن شاء الله مزيد من الإنجازات الرياضية.
وكان الهلال توج بلقب دوري أبطال آسيا، بفوزه على مضيفه أوراوا ريد الياباني بهدفين دون رد، في إياب النهائي.
سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يوجه كلمة في حفل #موسم_الدرعية لفريق #الهلال. pic.twitter.com/yQk34b8k78
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 25, 2019
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 3186 ] نشر منذ 20 دقيقة
درة التاج الأسيوي وروضناها
وللوطن منجز بسم الهلال سجلناها
انا هلالي وفتخر وللكل قلناها