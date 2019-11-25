بالفيديو.. الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يوجه كلمة لفريق الهلال

نواف السالم(صدى):

وجه سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل كلمة في حفل موسم الدرعية لفريق الهلال.

وقال الفيصل خلال كلمته : ” أحب أن اهنأ القيادة على دعمهم الكبير وأحب أن اهنأ فريق الهلال وأيضًا الجمهور ، وإن شاء الله مزيد من الإنجازات الرياضية.

وكان الهلال توج بلقب دوري أبطال آسيا، بفوزه على مضيفه أوراوا ريد الياباني بهدفين دون رد، في إياب النهائي.