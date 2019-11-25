تركي حميدان التركي يروي المعاناة الصحية لوالده في سجون أمريكا.. ويبكي على الهواء (فيديو)

نايف السالم(صدى):

أكد تركي حميدان التركي، نجل المعتقل السعودي بأمريكا، أن والده أجرى عملية بعد معاناة 5 سنوات، مشيرًا إلى أن الإهمال الصحي في السجون تسبب في زيادة مشكلاته الصحية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «ياهلا»، أنه أجرى جراحة قبل يومين بعد إلحاح شديد وضغط من سفارة خادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن السجن لم يُعطه مهلة كافية لفترة النقاهة بعد العملية الجراحية.

وأشار إلى أنهم على تواصل مع والده بشكل متقطع، مشيرًا إلى الفرصة المتاحة للإفراج عن والده هو الضغط من حكومة خادم الحرمين أو إعادة المحكومية.

ودخل تركي حميدان التركي، في نوبة بكاء على الهواء مباشرة، مضيفًا: «نثق ثقة تامة في أن الفرج سوف يأتي للوالد على يد سيدي خادم الحرمين وسمو ولي عهده».

وتابع: لدينا إيمان أن ما حدث للوالد ما هو إلا رفعة له.. محنة والدي كانت سبب في دعوات لا تقدر بالملايين من الناس له»، مضيفًا: من أمنيات حياتي أن يرى أولادي جدهم، وأن يرى والدي أمه قبل أن يأكل ألزهايمر ذاكرتها.

#برنامج_ياهلا

نجل المعتقل السعودي بامريكا #حميدان_التركي:

نثق ثقة تامة في أن الفرج سوف يأتي للوالد على يد سيدي خادم الحرمين وسمو ولي عهده..@Turki_Homaidan@Mofareh5 pic.twitter.com/gGU0laAXYc — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 25, 2019

#برنامج_ياهلا

نجل #حميدان_التركي يبكي ويضحك في نفس الوقت في مشهد مؤثر!

لي 13 سنة ما شفت الوالد.. ما اني متصور يوم القاه وش باقول له؟@Turki_Homaidan@Mofareh5 pic.twitter.com/eiGgaHGkyX — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 25, 2019