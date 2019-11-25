  • الإثنين 25

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. تركي حميدان التركي يروي المعاناة الصحية لوالده في سجون أمريكا.. ويبكي على الهواء (فيديو)

تركي حميدان التركي يروي المعاناة الصحية لوالده في سجون أمريكا.. ويبكي على الهواء (فيديو)

تركي حميدان التركي يروي المعاناة الصحية لوالده في سجون أمريكا.. ويبكي على الهواء (فيديو)
نايف السالم(صدى):

أكد تركي حميدان التركي، نجل المعتقل السعودي بأمريكا، أن والده أجرى عملية بعد معاناة 5 سنوات، مشيرًا إلى أن الإهمال الصحي في السجون تسبب في زيادة مشكلاته الصحية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «ياهلا»، أنه أجرى جراحة قبل يومين بعد إلحاح شديد وضغط من سفارة خادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن السجن لم يُعطه مهلة كافية لفترة النقاهة بعد العملية الجراحية.

وأشار إلى أنهم على تواصل مع والده بشكل متقطع، مشيرًا إلى الفرصة المتاحة للإفراج عن والده هو الضغط من حكومة خادم الحرمين أو إعادة المحكومية.

ودخل تركي حميدان التركي، في نوبة بكاء على الهواء مباشرة، مضيفًا: «نثق ثقة تامة في أن الفرج سوف يأتي للوالد على يد سيدي خادم الحرمين وسمو ولي عهده».

وتابع: لدينا إيمان أن ما حدث للوالد ما هو إلا رفعة له.. محنة والدي كانت سبب في دعوات لا تقدر بالملايين من الناس له»، مضيفًا: من أمنيات حياتي أن يرى أولادي جدهم، وأن يرى والدي أمه قبل أن يأكل ألزهايمر ذاكرتها.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *