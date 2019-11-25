  • الإثنين 25

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. غوميز يتغنى مع الجماهير في الدرعية (فيديو)

غوميز يتغنى مع الجماهير في الدرعية (فيديو)

غوميز يتغنى مع الجماهير في الدرعية (فيديو)
ماجد محمد(صدى):

وجه الفرنسي بافتيمبي غوميز، الشكر لجماهير الهلال على الدعم الكبير منهم خلال احتفال اللاعبين مع الجمهور في الدرعية.

وهتفت الجماهير باسم «غوميز» خلال الاحتفال ما جعله يوجه كلمة لهم مؤكدًا انهم بذلوا قصارى جهدهم إعادة الدرع إلى السعودية، وأنها الكلمة بالغناء مع الجمهور.

واقتنص الهلال البطولة بعد الفوز على أوراوا الياباني أمس بهدفين مقابل لاشيء على ملعب سايتاما.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *