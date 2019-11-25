شاهد لحظة غرق سفينة على متنها «غنم» كانت متجهة للمملكة

عادل الحربي(صدى):

تعرضت سفينة شحن كانت في طريقها إلى المملكة إلى انقلاب عقب وقت قصير من مغادرتها ميناء ميديا الروماني، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم فريق الإنقاذ مايا ستويكا.

وقالت ستويكا: انقلبت السفينة التي تحمل على متنها 15 ألف رأس من الأغنام، الأحد، في البحر الأسود قبالة ساحل رومانيا، وأنه تمّ إنقاذ طاقم السفينة المكوّن من 20 سوريًا ولبنانيًا.

وحتى الأن لم يتم التوصل إلى أسباب الواقعة على أن يتم الإعلان فور انتهاء التحقيقات.

ووثق فيديو لحظة انقلاب السفينة بشكل مروع ، ومحاولات إنقاذ الماشية مستمرة رغم صعوبة المهمة.