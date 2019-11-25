نصائح للزوجة لتجاوز الم صدمة الخيانة

أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء في العلاقات الاجتماعية ، عن نصائح للسيطرة على ألم صدمة الخيانة على الزوجة ، للتعامل مع الصدمة بطريقة جيدة تضمن لهن التعافي السريع من آثارها المدمرة للنفس والوجدان.

وقال الخبراء ، على الزوجة التي تعرضت للخيانة أن لا تكبح رغبتها في البكاء لأنه سيخلصها من سلبيات صدمة الخيانة ولأمر آخر هو أن البكاء سيكون دافعًا قويًا للزوجة للخروج من صدمة الخيانة، فمن الدموع تستجمع المرأة قواها لتداوي جروحها بنفسها

وتابعوا ،على الزوجة أن لا ترهق نفسها بالبحث في الأسباب التي دفعت الزوج للخيانة لأنه لا يوجد سبب كاف لتبرير الخيانة ولذلك عليها أن لا تشغل نفسها بمعرفة الأسباب لأن ذلك لن يجدي نفعا.

ويجب أن تقوم الزوجة بالتخطيط لحياة جديدة بأهداف جديدة وأن تنشغل بتحقيقها فذلك خير دواء لها لتجاوز الم صدمة الخيانة ، كما يجب على الزوجة محاربة الذكريات المؤلمة وعدم التفكير فيها والهروب منها بالأحداث الحالية مع الأحباب والأصدقاء ومن يعتزون بها

وأكدوا أنه لا شيء يمتع المرأة بقد إهتمامها بنفسها، لذا على الزوجة أن تهتم بنفسها وأن تسعد بها لأن إهتمامها بنفسها وبكل يحقق سعادتها سينعكس على صحتها النفسية وحياتها ككل