الجمهور يهاجم مي العيدان لسخريتها القاسية على إلهام شاهين

أميرة خالد(صدى):

هاجم الجمهور الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل مي العيدان، بعد اللسخرية من الفنانة المصرية إلهام شاهين.

وسخرت ” العيدان ” من إلهام شاهين؛ بعد ظهورها على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي مرتدية ملابس كاشفة في الجزء الأعلى منها.

وقالت الإعلامية عن إلهام شاهين عبر انستجرام : إلهام شاهين، ماتبين تحترمين جسمك المريب احترمي عمرك 75 سنة ترى مش باقي كتير.

وأضافت: ترى اللي قالك سكسي كان بيضحك عليك. بالعكس الصوره تثير الشفقة. بليز لا تستمري. احتشمي يا وليه.

واعتبر الجمهور أن تعليق العيدان قاس وغير لائق، مؤكدين أنها استخدمت الانتقاد بطريقة سيئة. وحقق الفيديو أكثر من 97 ألف مشاهدة في ساعات قليلة.