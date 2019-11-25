1448 طفلا تستقبلهم طوارىء النعيرية

عبدالله الشمري(صدى):

شهدت المستوصفات الأهلية ومراكز الرعاية الصحية الأولية وقسم الطوارئ بمستشفى النعيرية العام استقبال مئات المراجعين، بسبب موجة البرد المفاجئة التي شهدتها المحافظة الأسبوع الماضي، وتسببت في تزايد حالات الإصابة بنزلات البرد خاصة عند الأطفال، الأمر الذي رفع درجة استعداد الجهات الصحية.

حيث استقبل قسم الطواريء بالمستشفى العام 1448 طفلا على مدى 6 أيام ماضية ادخل 21 منهم في اقسام التنويم لتلقي خدمة طبية متقدمه وخرجوا بعد اكتمال البرنامج العلاجي المخصص لكل حاله ، نتيجة نزلات البرد وأمراض الجهاز التنفسي الفيروسية التي تصيب الأطفال بداية دخول فصل الشتاء وتقلب الأجواء .

وأهاب الأطباء وقاية الأطفال من تعرضهم للتيارات الهوائية الباردة، التي ستشهدها المحافظة الأيام القادمة، وخاصة في الفترة المسائية حيث تنخفض درجات الحرارة إلى مستويات متدنية .