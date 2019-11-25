بالصور.. مواصفات وأسعار هوندا أكورد 2020

أميرة خالد(صدى):

كشفت شركة عبدالله هاشم المحدودة وكلاء سيارات هوندا في المملكة ، عن مواصفات واسعار واحدة من أهم السيارات في السوق السعودي وهي السيارة هوندا أكورد .

وترتكز هوندا اكورد موديل 2018 على قاعدة عجلات جديدة أطول وأعرض و لكن في الواقع أكورد الجديدة أقصر في الطول و الارتفاع مقارنة مع الموديل السابق، لكنها ستستفيد من انخفاض مركز الثقل او مركز الجاذبية.

واحدة من من مزايا المقصورة الداخلية هو أن هوندا بذلت مجهود كبير جدا لجعل تصميم المقصورة الداخلية في أكورد هادئ وأنيق، حيث استخدمت الشركة اليابانية زجاج صوتي، ومواد لاصقة للهيكل، وعزل صوتي ومواد تمتص الصوت والاهتزاز، وألواح سفلية، وتكنولوجيا التحكم في الضوضاء النشطة.

الميزة الثانية هي أنه تم تحسين الرؤية الخارجية، حيث أصبحت أعمدة الزجاج الأمامي أنحف بنسبة 20% مع تصميم مسحوب للخلف لكي تعطي السائق رؤية أمامية بانورامية.

وتتوفر هوندا أكورد في أسواقنا بـ 5 طرازات بأسعار مختلفة : أكورد LX 99,900 ريال ، وأكورد EX 119,900 ريال ، وأكورد سبورت 109,900 ريال ، وأكورد EX‪-L بسعر 124,900 ريال ، وأكورد 2‪.0 سبورت 137,900 ريال سعودي