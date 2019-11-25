« شتاء طنطورة 2019 » .. تعرّف على المواعيد والفعاليات

الرياض(صدى):

بدأت استعدادات إطلاق الموسم الثاني من “شتاء طنطورة 2019″، الذي يحتفي بالفنون والثقافة والتاريخ في قلب طبيعة “العلا” الساحرة، إذ يُعَد هذا المهرجان بمثابة حدثٍ عالمي، يستضيف نخبة من الفنانين العالميين الحائزين على العديد من الجوائز المرموقة.

ويشهد الموسم الثاني من “شتاء طنطورة”، عدداً من الفعاليات الفنية ستقام على مسرح “مرايا” يوم 28 فبراير، وفعاليات أخرى بتاريخ 24 يناير، و21 فبراير , أيضاً ستقام فعاليات فنية بتاريخ 19 ديسمبر وحتى 7 مارس 2019م, وآخرى ستقام في يوم 17 يناير و31 يناير ، فيما سيستمتع عشّاق الموسيقى الكلاسيكية بحفلٍ خاص في يوم 27 ديسمبر، و 7 فبراير، حيث سيحتفل “شتاء طنطورة” بين طبيعة “العلا” المُلهمة بذكرى مرور 250 سنة على ميلاد الموسيقار الألماني العالمي “بيتهوفن”، عبر تقديم أبرز إبداعاته الموسيقية في “احتفالية بيتهوفن” من 2 وحتى 4 يناير 2020.

وفي الجانب التاريخي للمهرجان يتضمن برنامج الحفلات في “شتاء طنطورة” عرضًا مسرحيًا مستوحىً من أبعاد “العلا” التاريخية بعنوان “جميل بثينة”، على مسرح “مرايا” يوم 14 فبراير 2020.

وتُعد أرض “العلا” بطبيعتها المتفردة على مدى تاريخها ملتقى الطرق بين حضارات الشرق والغرب، فمرّت بها حضارة الأنباط وأيضًا حضارة الرومان، وأصبحت موطنًا لآلاف الكنوز الأثرية التي ترجع إلى آلاف السنين، وبها تقع منطقة “الحِجر” الأثرية، التي سجلتها منظمة “اليونسكو” كأول موقع للتراث العالمي في المملكة، لذا سيتمكّن الحضور من الاستمتاع بتجربة ثرية خلال موسم “شتاء طنطورة”، عبر شراء باقة من باقات رحلة اليوم الواحد، أو عطلة نهاية الأسبوع وللراغبين في الاستمتاع بأجواء “شتاء طنطورة” خلال وقتٍ وجيز نسبيًا.

وتُعد باقات رحلة اليوم الواحد خيارًا مناسبًا للزائرين، حيث يُمكنهم اختيار فئة الباقة المناسبة لميزانيتهم من بين الفئات الثلاث: الذهبية، البلاتينية، الماسية، وتشمل هذه الباقات تكلفة تذاكر الطيران ذهابًا وعودة من الرياض أو جدة إلى العلا، وجولة سياحية إلى إحدى المواقع التراثية أو الأثرية، وحضور حفل فني داخل مسرح “مرايا”، وذلك خلال يومٍ واحد، بأسعار تبدأ من 3155 ريالاً سعودياً للشخص الواحد.

وتبدأ أسعار باقات عطلة نهاية الأسبوع من 6600 ريال للشخص الواحد، وتنقسم هذه الباقات إلى 3 فئات متفاوتة التكلفة: الذهبية، البلاتينية، والماسية، شاملة تكاليف الإقامة لمدة ليلتين، وتذاكر الطيران ذهابًا وعودة من الرياض أو جدة إلى العلا، والتنقل داخل العلا، والجولات السياحية للمواقع الطبيعية والتراثية والأثرية، بالإضافة إلى حضور الحفلات الفنية داخل مسرح “مرايا”.

كما يُمكن لحاملي هذه الباقات الاستفادة من تجاربٍ أخرى ذات طابع متميز بحسب اهتماماتهم، مثل تجربة “العلا من الأعلى” لعشّاق المغامرات، و”العلا الأصيلة” لعشّاق استكشاف الأصالة التراثية، و “فن الطهي”, حيث يمكن حجز باقات رحلة اليوم الواحد، أو عطلة نهاية الأسبوع عبر المواقع الإلكترونية: من هنــــا، و هنـــا، و هنـــا, بالإضافة إلى كل ذلك، يوفر “شتاء طنطورة” أنشطة وفعاليات ممتعة مثل “مهرجان المناطيد” الذي يبدأ من 2 وحتى 11 يناير 2020، وجولات في سماء “العلا” بالطائرات الكلاسيكية، ومغامرات بين سحر الطبيعة عبر سيارات كلاسيكية من طراز “لاندروفر”، وسباق “ملتقى الفرسان” للقدرة والتحمل وهو ثاني أكبر سباق خيول للعالم، حيث سيُقام في 1 فبراير 2020، كما يحفل “شتاء طنطورة” هذا العام بالعديد من الفعاليات الأخرى المصاحبة المرتكزة على الرياضة وفنون تصميم الأزياء وفنون الطهي، والتي ستضاف إلى برنامجه الاحتفالي القيّم الحافل بثراء المتعة.

يذكر أنه يُقام “شتاء طنطورة” خلال الفترة من 19 ديسمبر 2019 وحتى 7 مارس 2020، في “العلا” بالمملكة العربية السعودية، ويُمكن الاطلاع على تفاصيل المهرجان، وشراء تذاكر الاستمتاع بتجربة متميزة في موقع متفرد، عبر الموقع : من هنــــا, وللبقاء على اطلاع دائمٍ، يُمكنكم متابعة حساب المهرجان: @WinteratTantora، على منصات وسائل التواصل الاجتماعي: تويتر – فيس بوك – إنستغرام.