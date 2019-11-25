في لحظة تاريخية.. جماهير الهلال تستقبل الأبطال بفرحة استثنائية (فيديو)

ماجد محمد(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول اليوم الاثنين، لحظة تاريخية أثناء استقبال جماهير فريق الهلال لأبطال آسيا بفرحة استثنائية.

وظهر أبطال الهلال في الحافلة المكشوفة في طريقه إلى الدرعية للاحتفال بالبطولة هناك، حيث أن موسم الدرعية كان أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين عن إقامة احتفال ببعثة نادي الهلال حيث يُقام الحفل في مقر فعاليات الموسم.

وكان الهلال توج بلقب دوري أبطال آسيا، بفوزه على مضيفه أوراوا ريد الياباني بهدفين دون رد، في إياب النهائي.