أرامكو تبحث فرص الطرح الأولي مع مسؤولي أبوظبي للاستثمار

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر مطلعة، عن اجتماع جرى بين مسؤولي أرامكو التنفيذيين مع مسؤولين من جهاز أبوظبي للاستثمار.

وأكدت المصادر لوكالة «رويترز»، أن الاجتماع كان لبحث فرص الاستثمار في بيع أسهم أرامكو الذي قد تصل قيمته إلى 25.6 مليار دولار.

كما خاطبت أرامكو، الهيئة العامة للاستثمار في الكويت وجي.آي.سي السنغافورية.

يشار إلى أن جهاز أبوظبي للاستثمار هو أحد الصناديق السيادية في العالم، فيما كان الاجتماع منفصلًا عن جولة ترويجية للمستثمرين في العاصمة الإماراتية.