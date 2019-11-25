بالفيديو.. لحظة وصول الهلال إلى مطار الرياض حاملًا اللقب الآسيوي

ماجد محمد(صدى):

وصلت بعثة فريق الهلال منذ قليل إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، قادمة من اليابان بعد تتويج الفريق ببطولة دوري أبطال آسيا على حساب فريق أوراوا..

واستقبل الفريق رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وعدد من المسؤولين في الوسط الرياضي.

وسيستقل أبطال الهلال الحافلة المكشوفة من المطار إلى الدرعية للاحتفال بالبطولة هناك، حيث أن موسم الدرعية كان أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين عن إقامة احتفال ببعثة نادي الهلال حيث يُقام الحفل في مقر فعاليات الموسم.