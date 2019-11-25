زيت طبيعي يمنح شعرك رائحة مذهلة

أميرة خالد(صدى):

قال خبراء في التجميل ، إنه يمكن وضع بعض المكونات الطبيعية لتساعدك على تحقيق رائحة مميزة لشعرك ، منها زيت الماندارين الأساسي.

ولاستخدامه رطبي شعرك بالقليل منه وستدوم رائحته المميزة طوال النهار. ويمكن هذا الزيت أيضاً أن يمد فروة رأسك بالفيتامينين E وB12 اللذين يحفزان نموه ويحدان من تساقطه.

كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تكافح الشوارد الحرة الضارة فضلاً عن أنه يحافظ على مستوى حموضتها الطبيعي ويمنع إفرازها المفرط للزهم.

وللغاية نفسها ينصح أيضاً باستخدام زيت الياسمين الأساسي وماء الورد اضافة إلى خلاصة اللافندر وزيت جوز الهند وزيت اللوز وزيت الليمون.