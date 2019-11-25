نمو بويضات القمل .. أهم مخاطر الرموش الاصطناعية

أميرة خالد(صدى):

حذر مختصون في أمراض العيون ، من استخدام الرموش الصناعية من أجل الحصول على نظرات جذابة وخصوصاً في المناسبات المميزة ، مُشيرين أنه يمكن استخدامها أن يسبب الحساسية والتهابات العينين ، وقد تكون سبباً لنمو بويضات القمل.

وأكد الأطباء ، أن هذه البويضات قد تنتقل من امرأة إلى أخرى في حال تم وضع الرموش الاصطناعية في صالون التزيين النسائي. ومن هذا المنطلق رأى التقرير ضرورة أن تقوم الخبيرة بتعقيم أدواتها بشكل دائم.

ولفت إلى أنه يمكن اكتشاف وجود تلك البويضات من خلال الحكاك على مستوى الجفنين او انتفاخهما او تهيج بشرتهما،علماً أن هذه الأعراض قد تشير أيضاً إلى الإصابة بالتهاب بكتيري. ولهذا من الضروري في هذه الحالة استشارة الطبيب الاختصاصي منعاً لتفاقم المشكلة.