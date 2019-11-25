بالفيديو.. طفل يهزم إعاقته بدعم من زملائه

علي القحطاني(صدى):

قدم عدد من الأطفال في مدرسة بالدمام، الدعم المعنوي الكامل لصديقهم الذي يُعاني حالة ضمور في العضلات نتيجة نقص الأكسجين عند ولادته، ليتحدى إعاقته ويتغلب عليها.

وتسببت هذه الإعاقة في اختلال توازن الطفل الذي يدرس في الصف الثاني الابتدائي، وعدم القدرة على المشي الطبيعي إلا بمساعدة جهاز مختص، بينما قرر أصدقائه الوقوف بجانبه حتى استطاع السير أولى خطواته دون الاعتماد على مساعدة.

وكشفت والدة الطفل متعب عبد الله الدوسري، عن قصة ابنها الوحيد على 5 بنات، قائلة «تفاجأت باستدعاء المشرفة لتخبرني بأن متعب أصبح بتشجيع من زملائه قادراً على المشي دون استخدام أي جهاز نظير الدعم النفسي الذي تلقاه من معلماته وزملائه في المدرسة».

وأضافت «أرافق ابني يوميًا إلى المدرسة ولاحظت حجم التغيرات الإيجابية على شخصيته والتطورات النفسية العالية، وسط التشجيع من زملائه والمدرسة»، مؤكدة أن دمجه في المدرسة مع أقرانه الأصحاء أثمر بطريقة رائعة.

كما قدمت الشكر إلى تقديم الشكر للمدرسة ولمنسوباتها والأطفال الذين كان لهم دور كبير في تطوير شخصية ابنها وبناء ثقته.