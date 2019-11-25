صدارة للكيميائيات تعلن عن وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة صدارة للكيميائيات، باب التقديم إلى عدة وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة؛ للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني، أن الوظائف متاحة لحمَلة شهادة الدبلوم درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات.

وأضافت أن الوظائف المتاحة وفق مسميات «أخصائي إدارة المواهب والتنمية، مهندس الموثوقية- الصيانة، مهندس صيانة- الأجهزة، فني/ أخصائي صيانة- صمام التحكم، منسق نشاط العمل (وظيفتين)، منسق نشاط الصيانة، أخصائي فني صيانة- الأجهزة، ومهندس ضمان ومراقبة الجودة».

كما أشارت الشركة، إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 نوفمبر 2019م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنـــــا .