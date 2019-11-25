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بالفيديو.. حساب نهاية وبداية البرد عند العرب

بالفيديو.. حساب نهاية وبداية البرد عند العرب
علي القحطاني(صدى):

أوضح الدكتور خالد صالح الزعاق ، في مقطع فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، طريقة حساب قداما العرب نهاية وبداية البرد لديهم .

وقال الزعاق ، العرب كانوا يعرفون بداية ونهاية الشتاء من شروق وغروب الثريا ، إذا غابت الشمس وأشرقت الثريا من الجهة الشرقية أي أن الثريا والشمس على خط مستقيم واحد ، فهذا ا دليل على بداية البرد وهذا يكون في حالة الوسم كحال أيامنا هذه .

وأضاف الزعاق ، إذا غابت الشمس وكانت الثريا فوق هامة الرأس فهذا دليل على اشتداد البرد وهذا يحدث في منتصف الأربعينية ، ويقولون إذا غابت الشمس ويعقبها الثريا فهذا دليل على أن الشتاء قضى وأنتهى .

وتابع ، إذا غابت الشمس وأشرقت الثريا من المشرق فهذا دليل على بداية طول الليل ، وإذا غابت الشمس وكانت الثريا فوق هامة الرأس فهذا علامة على أطول الليالي في السنة ، أما إذا غابت الشمس وأعقبتها الثريا فهذا دليل على نهاية طول الليل.


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