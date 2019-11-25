كيم كارداشيان تدخل في نوبة بكاء وإحباط

واشنطن(صدى):

دخلت كيم كارداشيان نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي، في حالة من البكاء والانهيار والإحباط؛ بعدما سخر الكثير من فستانها المُزين بالورود.

واعترفت «كيم» أنها بكت طوال الطريق إلى المنزل، وذلك بعد ارتدائها ثوب مزين بالأزهار في حفل غالا عام 2013 وكانت في هذه الفترة حامل بابنتها «نورث»، ليسخر منها الجميع.

وأوضحت أنها تلقت العديد من ردود الفعل السلبية على فستانها ما أصابها بالإحباط الشديد، قائلة «أعتقد أن روبن ويليامز قام بنشر تغريدة، كتب فيها أنني أبدو كالسيدة داوتفاير (شخصية في فيلم كوميدي يحمل نفس الاسم)».

وأضافت «كنت أبكي طوال الطريق لأني لم أصدق ذلك، كما أشارت، كنت حاملا وقتها وبالطبع كنت كبيرة في الحجم ومنتفخة جدًا»، لافتة إلى أنها أرادت ارتداء الفستان الأسود ولكن مصمم جيفنشي ريكاردو تيسي أقنعها أن لا تفعل ذلك.