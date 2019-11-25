بالفيديو.. حافلة الهلال تنتظر أبطال آسيا في المطار

ماجد محمد(صدى):

وصلت حافلة نادي الهلال إلى المطار الذي من المنتظر أن تهبط فيه طائرة الفريق المتوج بلقب دوري أبطال آسيا 2019.

وسيستقل أبطال الهلال الحافلة المكشوفة من المطار إلى الدرعية للاحتفال بالبطولة هناك، حيث أن موسم الدرعية كان أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين عن إقامة احتفال ببعثة نادي الهلال حيث يُقام الحفل في مقر فعاليات الموسم.

في حين وثق مقطع فيديو متداول، لحظة وصول الأمير الوليد بن طلال والأمير عبدالرحمن بن مساعد لصالة الطيران الخاص لاستقبال أبطال الهلال.