بحضور الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير المنطقة

رافع فريح(صدى):

مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني ومجلس شباب الحدود الشمالية يوقعان اتفاقية لنشر الحوار وتعزيز التعايش والتلاحم بين أبناء المنطقة

صدى(رافع فريح)

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، وقّع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، يوم الأحد 27 ربيع الأول 1441، الموافق 24 نوفمبر 2019، اتفاقية تعاون مع مجلس شباب منطقة الحدود الشمالية.

ومثّل المركز في توقيع الاتفاقية سعادة الأستاذ/ صالح المهيدب من إدارة الشراكات، فيما مثّل مجلس شباب منطقة الحدود الشمالية، سعادة الأستاذ/ سعيد بن عيضة الصيعري أمين المجلس.

وتأتي الاتفاقية في إطار اضطلاع المركز بدوره في تعزيز وترسيخ قيم التعايش والتسامح، واستكمالاً لجهوده المستمرة في مواجهة كل ما يهدد النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، كما يأتي تعزيزاً للشراكة المجتمعية بين المركز ومؤسسات المجتمع لنشر ثقافة الحوار، وترسيخ قيم التسامح والوسطية والاعتدال، وتعميق الانتماء الوطني، تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

ووفقاً لبنود الاتفاقية، تتضمن مجالات التعاون بين المركز والمجلس تنفيذ برامج وأنشطة تسهم في تحقيق أهداف المركز ونشر رسالته بتعزيز ثقافة الحوار والتعايش والتسامح والتلاحم بطرق وأساليب تناسب أبناء المنطقة.

كما تنص الاتفاقية على تنفيذ المبادرات والفعاليات والمحاضرات وورش العمل بين المركز والمجلس كعمل تطوعي، على أن تكون حقوق الملكية الفكرية مشتركة بينهما، بحيث يتم وضع اسم وشعار كل منهما بكافة الإعلانات التي تخص البرامج المشتركة. كذلك تتضمن الاتفاقية الإشراف على سير العمل في البرامج بالتنسيق بين المركز والمجلس، مع الإعلان عن البرامج والأنشطة في وسائل الإعلام المتاحة، إضافة إلى المشاركة في توجيه دعوات لكافة الراغبين في حضور هذه الفعاليات، على أن يقوم كل طرف بتسجيل أسماء المشاركين في الفعاليات التي تقام بمقره.