احذري من تناول الفاكهة بعد الظهر

أميرة خالد(صدى):

الفواكه لها العديد من الفوائد الصحية وتمد الجسم بالعديد من العناصر والفيتامينات والمعادن الهامة، ولكن جميع هذه الفوائد لا تعني تناولها في أي وقت.

ونصحت خبيرة التغذية جيسيكا سيبيل، بتجنب تناول الفاكهة في فترة ما بعد الظهر، مطالبة باستبدالها بتناول معلقة صغيرة من القرفة في الماء المغلي.

كما قدمت عدة نصائح للتغلب على الرغبة الشديدة في تناول السكر ليلًا، خاصة أن تناول الحلويات يرتبط بشكل ما للشعور بالسعادة خاصة بعد يوم طويل، ولكن هذه العادة لها العديد من الأضرار.

وتتمثل أبرز النصائح لتنظيم مستويات السكر في الدم منها «عدم تناول الفاكهة بعد الظهر» نظرًا لأنه يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم ويسبب الرغبة الشديدة لتناول المزيد في وقت لاحق من الليل.

ويُفضل تناول «وجبات عالية البروتين» إذ يتم تقسيم الوجبات اليومية على أن تشمل إحداها وجبة خفيفة غنية بالبروتين ما بين الساعة 4-5 مساءً، وأيضًا إضافة «ملعقة صغيرة من القرفة» والتي تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وخفض مقاومة الأنسولين.

واحرصي دائمًا على تناول «الوجبات المتوازنة» التي تحتوي على مزيج من الدهون والكربوهيدرات والبروتين؛ حتى تشعري بالشبع بعد الأكل، وتجنبي «تخطي الوجبات» فمن الضروري تناول كميات صغيرة من الطعام بانتظام للحفاظ على وتيرة عملية التمثيل الغذائي بشكل مثالي.