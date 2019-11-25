امير تبوك يستقبل وزارة الداخلية لشؤون المناطق

محمود البلوي(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، اليوم بمكتب سموه في مقر الإمارة، وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق خالد بن محمد الغملاس والمهندس عبدالمحسن السويلم المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق

وجرى خلال الاستقبال مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالمنطقة، التي تسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطن وما يعود عليه بالنفع والفائدة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية وغيرها انفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد _حفظهما الله _ بتوفير كل ما يخدم المواطن ويوفر له سبل العيش الكريم بمختلف المناطق والمحافظات وبمتابعة مباشرة من سمو وزير الداخلية.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.