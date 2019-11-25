أمير تبوك يستقبل ثلاث شقيقات عملن في مهنتي البناء والتشييد بالمنطقة

محمود البلوي(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم, الشابة مريم وشقيقتيها ربي ومها الشمراني اللواتي امتهن مهنتي البناء والتشييد وأعمال الديكور والدهانات.

وأعرب سمو أمير منطقة تبوك عن فخره واعتزازه بهن وقال : انتم وما تقومون به وتعملونه هو غير مستغرب فأنتم في الملكة العربية السعودية الان الأبواب شرعت والفرص كثيرة امام المرأة السعودية وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي عهده الامين حفظهما الله – التي تؤكد وتحرص على تسهيل كل الأمور الخاصة بالمرأة ،وقال سموه ان الطريق أمامكم مفتوح ومنكم العمل والجد والاتقان ، متمنياً سموه لهن النجاح والتوفيق.

وأعربن الشقيقات عن عظيم شكرهن وتقديرهن لسمو أمير منطقة تبوك لرعايته واهتمامه بأبنائه بالمنطقة في جميع المجالات، وعلى ما حظين به من دعم مادي قدمه سموه يحفظه الله لنا.