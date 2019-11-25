ركن “الشؤون الإسلامية” في معرض الكتاب الدولي بالكويت يواصل توزيع إصداراته العلمية المتنوعة

سعيد العجل(صدى):

شهد ركن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في جناح المملكة العربية السعودية المشارك في معرض الكويت الدولي للكتاب 2019م، في دورته الرابعة والأربعين، إقبالاً كبيراً من الزوار على إصدارات الشؤون الإسلامية.

حيث وزع خلالها عدد من مطبوعاته للزوار في اليوم السادس من أيام المعرض، حيث لقي إقبال على كتاب “قرة عيون الموحدين” لمؤلفة العالم الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن محمد أبن عبدالوهاب مفتي الديار النجدية الذي يطبع بخمس نسخ وكتاب الأصول الثلاثة، وكتاب عظمة القرآن وتعظيمه في النفوس للمؤلف الشيخ سعيد بن وهف القحطاني وكتاب حراسة التوحيد للإمام عبدالعزيز بن باز بلغتيه العربية والأردو وكتاب قول كبار العلماء في التطرف والإرهاب وكتاب الوسطية والاعتدال باللغة الإنجليزية.

ومن المطويات التي تصدرها وكالة المطبوعات والبحث العلمي بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والتي حظيت على إقبال من الزوار ومنها مطوية “فتاوى اللجنة للبحوث العلمية والإفتاء” باللغتين الفرنسية والإنجليزية التي من إصدارتها العلمية , بالإضافة لتوزيع عدد كبير من المصاحف بمختلف أحجامها من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة والمطبوعات، وذلك لاطلاع الزائرين على الرسالة السامية التي تقوم بها المملكة في نشر الإسلام الوسطي المعتدل إلى جانب عنايتها بالقرآن الكريم.

مما يذكر أن ركن الوزارة يأتي بتوجيهات ومتابعة من معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في إطار الحرص الكبير والمتواصل في خدمة الدعوة إلى الله بكل الوسائل الممكنة والتي من أبرزها توزيع المطبوعات والإصدارات العلمية التي تسهم في نشر مفهوم الوسطية والاعتدال ومحاربة الانحراف الفكري.