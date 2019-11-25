إدارة مستشفى الدلم تقدم شكرها لصحة الرياض على دعم المستشفى بأخصائية تخدير
عبر موقعة الرسمي أعلن مستشفى الأمير سلمان بن محمد آل سعود بمحافظة الدلم عن استقطاب أخصائية التخدير الدكتوره نرمين خفاجة لتنضم لبقية الكادر الطبي و الفني في قسم العمليات.
و في تعليقه قال الدكتور إبراهيم الدخيني: بداية نقدم وافر الشكر و التقدير لسعادة الدكتور محمد التويجري مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض و لسعادة مساعده للخدمات العلاجية الدكتور علي الجمعة على الدعم الكبير الذي تجده مستشفيات المنطقة، و من بينها مستشفى الدلم. و أضاف الدكتور الدخيني: لاشك أن هذا الدعم يحتم علينا تحقيق تطلعات المسؤول. متأملاً أن يكون هذا الدعم حافز لتقديم خدمة أفضل للمرضى في قسم العمليات ، في ظل التحسن الملحوظ لكافة الخدمات التي يقدمها المستشفى.
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