إدارة مستشفى الدلم تقدم شكرها لصحة الرياض على دعم المستشفى بأخصائية تخدير

سعيد العجل(صدى):

عبر موقعة الرسمي أعلن مستشفى الأمير سلمان بن محمد آل سعود بمحافظة الدلم عن استقطاب أخصائية التخدير الدكتوره نرمين خفاجة لتنضم لبقية الكادر الطبي و الفني في قسم العمليات.

و في تعليقه قال الدكتور إبراهيم الدخيني: بداية نقدم وافر الشكر و التقدير لسعادة الدكتور محمد التويجري مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض و لسعادة مساعده للخدمات العلاجية الدكتور علي الجمعة على الدعم الكبير الذي تجده مستشفيات المنطقة، و من بينها مستشفى الدلم. و أضاف الدكتور الدخيني: لاشك أن هذا الدعم يحتم علينا تحقيق تطلعات المسؤول. متأملاً أن يكون هذا الدعم حافز لتقديم خدمة أفضل للمرضى في قسم العمليات ، في ظل التحسن الملحوظ لكافة الخدمات التي يقدمها المستشفى.