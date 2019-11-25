شروط أبرار الكويتية للزواج من بناتها تٌثير غضب الجمهور

خالد الظفيري(صدى):

هاجم الجمهور الفنانة الكويتية أبرار؛ بسبب الشروط التي وضعتها لأي شخص يتقدم للزواج من إحدى بناتها.

وقالت أبرار في فيديو منتشر لها: هذه الشروط يجب أن ينفذها أي شخص يريد أن يتزوج من بناتي، فيجب أن يدفع مهرًا فوق الـ10 آلاف دينار والشبكة عليك، ويجب أن يقيم لها حفل زفاف يليق بها، هذا بخلاف حفل الاستقبال، والحنة”.

وأضافت الفنانة الكويتية: إذا علمت أن أحدًا من عائلة هذا العريس تعدى بكلمة أو بأي شيء على بناتي سوف أبلغ الدورية، فأولادي لا يتم معاملتهم هكذا، ويجب أن يكون شهر العسل في إحدى الدول الأوروبية وأن يشتري لها الماركات؛ لأن بناتي يشبهونني.

وقال أحد المعلقين هذه الشروط لا تضعها الملكة إليزابيث في حال قرر شخص الزواج من ابنتها.