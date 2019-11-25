بالفيديو.. الأمراء الوليد بن طلال وعبدالرحمن بن مساعد يستقبلون أبطال كأس آسيا

ماجد محمد(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول، لحظة وصول الأمير الوليد بن طلال والأمير عبدالرحمن بن مساعد لصالة الطيران الخاص لاستقبال أبطال الهلال.

وكان الهلال توج بلقب دوري أبطال آسيا، بفوزه على مضيفه أوراوا ريد الياباني بهدفين دون رد، في إياب النهائي.

وعلق الأمير الوليد بن طلال، على فوز فريق “الهلال” عبر حسابه على موقع “تويتر”، قائلا:”الهلال بطل دوري أبطال آسيا، مبروك تأهل ممثل الوطن لكأس العالم للأندية 2020، مبروك لـ4.5 مليار آسيوي زعيمهم العالمي، وحصول نادي الهلال على اللقب الآسيوي السابع”.