تساقط الشعر .. أعراض نقص فيتامين F

أميرة خالد(صدى):

تعد الدهون الصحية التي تندرج تحت مسمى فيتامين F: حمض ألفا لينولينيك (ALA)، والذي ينتمي إلى عائلة أوميجا 3، وحمض اللينولييك (LA)، الذي ينتمي إلى عائلة أوميجا 6، وكلاهما يلعب دورًا مهمًا في النمو والرؤية وتطور الدماغ والحفاظ على الصحة وضبط ضغط الدم والحفاظ على صحة المناعة.

وأوضح أطباء أعراض نقص فيتامين F حيث تظهر بعض الأعراض مثل: جفاف الجلد، تساقط الشعر، بطء التئام الجروح، ضعف نمو الأطفال، قرح بالجلد، مشكلات في المخ والرؤية.

وكشفت الأبحاث أن الدهون الصحية التي تندرج تحت فيتامين F تمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية، منها تقليل الالتهابات التي ترتبط بحدوث مشكلات في المفاصل والهضم والرئتين والمخ، تحسين صحة القلب عن طريق تقليل مخاطر التعرض لأمراض القلب بنسبة 10%.

وتحتاج الحوامل إلى هذه الأحماض لدعم تطور ونمو الجنين، كما تساعد هذه الأحماض على تحسين أعراض الاكتئاب والتوتر.