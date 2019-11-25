الكشف عن هيونداي سوناتا N-Line ذات الأداء الرياضي قريباً

أميرة خالد(صدى):

كشفت مصادر داخل شركة هيونداي الكورية ، أنه سيتم الكشف عن إصدار N-Line من هونداي سوناتا خلال وقت قريب إن شاء الله.

ومن المفترض أن تعتمد سيارة هيونداي سوناتا N-Line ذات الأداء الرياضي على محرك 4 سلندر سعة 2.5 لتر مع شاحن توربيني سيصدر منه قوة 275 حصان ، أما بالنسبة للتفاصيل المتعلقة بـ قير سيارة سوناتا هذه فلا يوجد معلومات مؤكدة ولكن نرجح أنها ستعتمد على قير اوتوماتيكي من 8 سرعات ثنائي الكلتش.

كما أعلنت شركة هيونداي الكورية أنها ستقدم 9 طرازات جديدة من قسم N-Line ستظهر خلال عامي 2020 و 2021 ، وهناك 3 طرازات هونداي N أيضاً قادمة قد تتضمن سوناتا N غير سيارة هيونداي سوناتا ان لاين التي نتحدث عنها في هذا الخبر.