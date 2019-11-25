إحالة ملف 6 موظفين ببلدية الليث إلى النيابة العامة

نايف السالم(صدى):

أحالت هيئة الرقابة والتحقيق بمكة المكرمة، ملف 6 موظفين في بلدية الليث إلى النيابة العامة.

وكشفت مصادر، أن القضية ترجع إلى 10 سنوات مضت حيث اتهم مواطن بلدية الليث بإزالة تعديات غير شرعية.

وتقدم ورثة أحد المواطنين، بشكوى ضد البلدية عام 1431هـ، عندما أزالت البلدية جدارًا بُنى بشكل نظامي وتم ‏تعويض المتضررين بمبلغ 40 ألف ريال.‏

وعاودت البلدية إزالة محلات تجارية بنفس الطريق عام 1438هـ، فيما تبعها حكمًا يثبت خطأ تلك الإزالة ‏ويقضي بتسليم ورثة المواطن الأرض‎.‎