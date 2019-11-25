العمل تُوطن مهن طبيب الأسنان

علي القحطاني(صدى):

أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، قرارًا بجدولة توطين مهن طبيب الأسنان في المنشآت الصحية بنسبة 25% اعتبارًا من 1/ 8/ 1441، وبنسبة 30% من ا/ 8/ 1442 هجريًا.

وأشارت إلى أن القرار يطبق على المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين الوافدين بها في مهن طب الأسنان 3 فأكثر.

وأوضحت الوزارة، أن القرار يعمل به بالتوافق مع ما صدر من قرارات وزارية سابقة خاصة بالتوطين ومُنظِمة لتوطين المهن، وتتخذ الوزارة كافة الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشأة بتنفيذ هذا القرار.

وأكدت أنه سيتم تطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة وفق جدول المخالفات والعقوبات بالقرار الوزاري رقم 178743 وتاريخ 27/ 9/ 1440 مع مراعاة أي تعديلات تطرأ على القرار.