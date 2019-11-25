بالفيديو.. لحظة احتفال الأمير الوليد بن طلال بفوز الهلال بدوري أبطال آسيا 

طلال الغامدي(صدى):

أظهر مقطع فيديو لحظة احتفال الأمير الوليد بن طلال بفوز الهلال في نهائي أبطال آسيا، بالأمس على نظيره أوراوا، مما أثار إعجاب متابعيه بسبب فرحته العارمة.

وعقب الأمير الوليد بن طلال، على فوز فريق “الهلال” عبر حسابه على موقع “تويتر”، قائلا:”الهلال بطل دوري أبطال آسيا، مبروك تأهل ممثل الوطن لكأس العالم للأندية 2020، مبروك لـ4.5 مليار آسيوي زعيمهم العالمي، وحصول نادي الهلال على اللقب الآسيوي السابع”.

وكان الهلال توج بلقب دوري أبطال آسيا، بفوزه على مضيفه أوراوا ريد الياباني بهدفين دون رد، في إياب النهائي.