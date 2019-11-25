وظائف إدارية شاغرة في تطوير التعليم القابضة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة تطوير التعليم القابضة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، باب التقديم إلى عدة وظائف إدارية شاغرة للمواطنين؛ للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني، أن الوظائف متاحة لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

وأضافت أن الوظائف المتاحة تحت مسميات «أخصائي تقنية المعلومات، سكرتير، أخصائي قانوني، أخصائي المشتريات والعقود، أخصائي الموارد البشرية، أخصائي استراتيجي، مستشار قانوني، ومحلل».

كما أشارت الشركة إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 25 نوفمبر 2019م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي من هنــــــــا .