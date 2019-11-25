بالفيديو.. رئيس هيئة الرياضة يصل المطار لاستقبال الهلال

ماجد محمد(صدى):

وصل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، إلى المطار لاستقبال بعثة الهلال العائدة من اليابان.

ووثق مقطع فيديو حضور الأمير تركي الفيصل إلى المطار ليستقبل الجهاز الفني واللاعبين، بعد عودتهم بكأس دوري أبطال آسيا 2019.

وتمكن الهلال من خطف فوز ثمين أما أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، ليفوز عليه بهدفين دون رد ويحصل على الكأس.

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