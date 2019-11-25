مركز الملك سلمان يوزع الحقائب المدرسية على الطلاب السوريين بمحافظة أربد

صيتة العماش(صدى):

واصل مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية /فرع الاردن توزيع الحقائب والقرطاسية المدرسية على ابناء الاشقاء اللاجئين السوريين في محافظة اربد الاردنية واصلاً لمحطته الخامسة خارج مخيمات اللجوء مستهدف (950)طالباً وطالبة .

حيث شمل هذا التوزيع على الحقائب المدرسية و الأدوات القرطاسية والاقلام و الأدوات الهندسية والفنية التي يحتاجها الطلبة من أبناء الاشقاء السوريين .

واشار الدكتور بدر السمحان الى أن مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية يسعى إلى تحقيق ما يساعد على خلق عنصر الابداع والتجديد في الفكر التربوي للطلبة السوريين من خلال تأمين الاحتياجات الأساسية للعملية التعليمية و التربوية والمتمثلة بالحقائب المدرسية و الأدوات القرطاسية والتي تخدم الطلاب والطالبات بجميع فئاتهم .

مؤكدا على متابعة المسئولين في مركزالملك سلمان لكافة مراحل تنفيذ المشاريع الاغاثية من بدايتها حتى وصولها إلى المستفيد لينعموا بحياة جيدة خصوصاً في بيئة اللجوء الصعبةالتي يعيشون بها ، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ مملكة الإنسانية من كل سوء.