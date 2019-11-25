سر الظهور الباهت لأمرابط مع النصر أمام الوحدة

ماجد محمد(صدى):

عقب أن تلقى النصر هزيمة مفاجئة من الوحدة ، كشفت تقارير صحفية مغربية، السر وراء عدم ظهور الدولي المغربي نور الدين أمرابط بمستواه المعهود مع فريق النصر خلال لقاءه مع الوحدة أمس ، على ستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياصية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت التقارير ،إن أمرابط تأثر بمشاركته مع منتخب المغرب أمام موريتانيا وبوروندي، بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 ، مٌشيره إلى أنه لم يتدرب مع النصر بالشكل المطلوب ،نظرًا لضيق الوقت بعد عودته من معسكر المغرب إلى الرياض ، مما جعل ظهوره مع النصر ضد الوحدة ضعيفًا.

وأضاع النصر على نفسه فرصة التربع على صدارة المسابقة، وخطفها من الهلال، بعد الخسارة أمام الوحدة، حيث استقر “العالمي” في المركز الثاني عند النقطة 20 بفارق الأهداف عن “الزعيم”، في حين يتبقى مباراة مؤجلة للأخير.