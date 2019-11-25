حملة سخرية واسعة من «أحزمة الموت» لقناة الجزيرة

ماجد القزيز(صدى):

وقعت قناة الجزيرة القطرية في موقف محرج بعد نشرها برنامجها الدعائي “أحزمة الموت ” والذي سمَّته “تحقيقًا استقصائيًّا ” حيث حاولت تشويه التحالف العربي في اليمن؛ لتواجه سخرية عريضة.

واحتوى التحقيق المزعوم على وثائق لا يمكن التثبت منها لما زُعم أنها محاضر تحقيق وذلك بهدف كيل الاتهامات للإمارات وتشويه دورها في دعم السلطات الأمنية في عدن وتخليصها من ميليشيات الحوثي الإيرانية، كما استند إلى شهادات مدبرة بينما لم يشر قط إلى انهيار مؤسسات الدولة وغياب المنظومة القضائية بشكل كامل في تلك الفترة.

وأغفل التحقيق التحول المشهود في الأمن في عدن؛ حيث نجحت قوات الحزام الأمني في وقف الانفلات الأمني والقضاء على التنظيمات الإرهابية في عدن ومناطق الجنوب حسب المسؤولين الحاليين والسابقين في الحكومة اليمنية.

ومن جانبه، علق الناشط اليمني جمال بن عطاف: ” تابعت فيلم المهرج جمال المليكي أحزمة الموت ولم أجد فيه مادة حقيقية غير أصوات من خلف الشاشات وكلام إنشائي لا يستند إلى أدلة يسخر منه أصغر موظف في البحث الجنائي. الجميل في فيلم المهرج أنه اعترف في ثناياه أن المعتقلين هم من كبار تنظيم القاعدة وداعش وقد ذكر ذلك الضيوف مرات عديدة ” .