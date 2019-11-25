جامعة المؤسس تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت كلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز، عن توفر وظائف “معيد” في قسم القانون الخاص، تخصص (الأنظمة)، طلاب عدد (2) طالبات عدد (2)، للعام الدراسي 1440/1441هـ، بحيث يكون المتقدم/ المتقدمة سعودي الجنسية.

واشترطت الكلية أن يكون المتقدم/ المتقدمة حاصلًا على الدرجة الجامعية في التخصص المذكور أعلاه من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها، وألا يقل تقدير المتقدم/ المتقدمة في البكالوريوس عن جيد جدًا.

وأضافت أن يكون المتقدم/ المتقدمة حسن السيرة والسلوك، وألا يتجاوز عمر المتقدم/ المتقدمة عن (30) سنة، وأن يكون المتقدم/ المتقدمة حاصلًا على درجة التوفل، أو IELTS، وأن يكون حاصلًا على درجة القدرات الجامعيين، وألا يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس وهو على رأس العمل.

وأشارت إلى أن الطلبات تقدم مصحوبة بالأوراق الثبوتية من وثيقة تخرج وكشف درجات معتمدة وشهادات الدورات والدبلومات التي اجتازها إن وجدت إلى مكتب وكالة الكلية للدراسات العليا بكلية الحقوق.

وأوضحت أن ذلك بمبنى رقم (73) غرفة رقم (21) العنوان البريدي ص.ب 80479 جدة (21589)، أو على البريد الإلكتروني: ([email protected])، وذلك خلال الدوام الرسمي اعتبارًا من تاريخ 1/ 4/ 1441هـ وحتى 29/ 4/ 1441هــ.