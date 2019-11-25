بالصور.. سمو ولي العهد يزور معرض الرياض للسيارات

حمود العنزي(صدى):

كشفت مجموعة من الصور، عن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان- حفظه الله- اليوم الاثنين، لمعرض الرياض للسيارات المقام ضمن فعاليات موسم الرياض.

وفي سياق متصل، كان اليوم الأول من مزاد معرض الرياض للسيارات، قد حقق رقماً قياسياً في المبيعات تجاوز الـ 83 مليون ريال ” 22 مليون دولار”، حيث بيعت 24 سيارة من ضمن 60 سيارة عرضت للبيع في مزاد.

جاء ذلك ضمن فعاليات موسم الرياض الممتد منذ منتصف أكتوبر الماضى ويستمر حتى يناير المقبل، بمشاركة أكثر من 7 ملايين زائر من مختلف أنحاء العالم فى 100 فعالية ترفيهيية تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.