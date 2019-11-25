هاني شنودة يروي تفاصيل مثيرة عن بدايات عمرو دياب

القاهرة(صدى):

فاجأ الموسيقار المصري هاني شنودة، جمهور الهضبة، بتفاصيل مثيرة عن بدايات الفنان عمرو دياب، قائلا:”قابلت عمرو دياب عندما تواجد في بورسعيد لتقديم حفله وطلب مني الاستماع لصوته”.

ولفت شنودة، خلال لقائه في برنامج “فنجان قهوة”، مع الإعلامي أحمد مجدي، عبر قناة “صدى البلد”، إلي أن اسم عمرو دياب ليس الاسم الحقيقي للفنان عمرو دياب، فدياب هو اسم العائلة ولكن عمرو هو اسم الشهرة، رافضا الكشف عن الاسم الحقيقي للهضبة رغم إصرار المذيع.

وقال إنه نصح عمرو دياب بعدم التحدث باللهجة البورسعيدية وأن يتواجد في القاهرة وكان سن عمرو دياب في تلك الواقعة نحو 20 عامًا، مشيرا إلي أنه في اليوم التالي وجد عمرو دياب موجودًا وسط الفرقة الموسيقية ويريد السفر إلى القاهرة، ووجد في عينه الإصرار على النجاح.