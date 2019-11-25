توقعات لاستخدام «الحذاء الأخضر» بسبب قوة الطلب على أرامكو

عادل الحربي(صدى):

كشفت تقارير صحافية، اليوم الاثنين، عن توقعات المؤسسات الضامنة خيار ” الحذاء الأخضر ” الذي يتيح لتلك المؤسسات شراء مزيدٍ من الأسهم الخاصة بأرامكو ثم بيعها، ما يساعد الشركة على جني ما يقارب من 30 مليار دولار من طرح أسهمها.

ومن المتوقع، أن ترتفع قيمة الأسهم المباعة للمستثمرين بنحو 15% في حال سمحت أرامكو للمؤسسات الضامنة ممارسة ذلك الخيار الذي تم تطبيقه لأول مرة من قبل شركة ” الحذاء الأخضر ” الأمريكية، والتي تدعى الآن “سترايد رايت ” وذلك العام 1960.

وفي حال وافقت أرامكو على أن تمارس تلك المؤسسات ذلك الخيار، فإن قيمة الأسهم المعروضة قد تصل إلى 29.8 مليار دولار أي أكثر بكثير من قيمة الأسهم التي أصدرتها شركة علي بابا الصينية ما يجعل طرح أرامكو الأكبر في التاريخ.